İhlas Haber Ajansı

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Sel bölgesinde yaşananlar ilk günden itibaren havadan görüntülendi

Şanlıurfa’da selin etkili olduğu bölgede yaşananlar ilk günden itibaren dron ile görüntülendi.

Şanlıurfa'da selin etkili olduğu bölgede yaşananlar ilk günden itibaren dron ile görüntülendi. Bölgede günlük yaşanan değişim dikkatlerden kaçmadı.


Şanlıurfa'da yaşanan selin yaraları 4'üncü günde de sarılmaya devam ediliyor. Bir çok bölgede temizlik çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bazı cadde ve sokaklar çamurdan temizlenirken bazı bölgelerde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


Selin meydana geldiği ilk günden itibaren yaşananlar dron ile görüntülendi. Ekiplerin 4 günlük çalışma sonunda geldiği nokta havadan görüntülendi. İlk gün her yerde su ve çamur varken ikinci ve üçüncü günde ise suyun tahliye edildiği gözlendi. Bu gün ise suyun yerine sadece çamurun kaldığı gözlendi.

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