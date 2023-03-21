Sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'da selin etkili olduğu bölgelerde temizlik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgeye giden komutanlar, jandarmanın çalışmalarını inceledi.

Şanlıurfa'da yaşanan selin üzerinden 7 gün geçti. İl genelinde bir çok bölgede çalışmalar sonlandırılırken selin en çok etkilediği bölgeler arasında yer alan Karakoyun Deresinin yanında bulunan Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Asker, polis, jandarma, güvenlik korucuları ve belediye ekipleri bölgedeki son su ve çamuru da tahliye ediyor. Evlerde kalan eşyaları da çıkaran ekipler, duvarları su ile yıkıyor.

Şehir atık su şebeke borularının temizliğine başlandı

İş makineleri de kullanılamaz hale gelen eşyaları kamyonlara yükleyip bölgeden çıkarıyor. Ayrıca tıkanan su giderlerini açma çalışmaları da devam ediyor. Karakoyun Deresinin içerisinde bulunan mazgalları temizleyen ekipler, evlerdeki atık su borularına basınçlı su bırakarak içerisine dolan çamuru çıkartmaya çalışıyor.

Komutanlar jandarmanın çalıştığı alanları inceledi

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da jandarma ekiplerinin temizlik çalışması yaptığı bölgede inceleme yaparak vatandaşları dinledi.