Sel suları Hilvan - Bozova yolunu yuttu

Selin vurduğu Şanlıurfa'da sel sularının adeta yuttuğu Hilvan-Bozova yolu, cep telefonu ile görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Bozova ilçelerini birbirini bağlayan ve Ördek köyü mevkisinden geçen dere taşınca sular karayolunu yuttu. Sel suları nedeniyle kağıt gibi parçalanan karayolunun kopan parçası saniyeler içerisinde suların içaresinde kalarak gözden kayboldu. Facianın boyutunu gözler önüne seren o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.