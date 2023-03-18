İhlas Haber Ajansı

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Sel sularının devirdiği tırın sürüklenme anı kamerada

Şanlıurfa’da selde devrilen ve sürücüsü kaybolan tırın sürüklendiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da selde devrilen ve sürücüsü kaybolan tırın sürüklendiği anların görüntüleri ortaya çıktı.



Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybederken kullandığı tır ile birlikte sele kapılan 24 yaşındaki Emin Ergün ise aranıyor. Bozova-Hilvan yolunda kullandığı tır ile birlikte sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları Atatürk Baraj Gölü'nde yoğunlaştırıldı.



Son görüntüleri ortaya çıktı


Öte yandan tırın sel sularından geçmeye çalışırken devrilmesi ve sürüklenmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Devrilen tır, suya kapılarak gözden kayboluyor.

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