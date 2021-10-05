Şelale projesi kent estetiğine katkı sunacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Vadisi projesine yakın bölgede yer alan Abdülkadir Badıllı Bulvarında yapımına başladığı şelale projesiyle hem yol güvenliğini sağlayacak hem de bu projeyle kent estetiğine katkıda bulunacak. 3 kademeli olarak doğal yapıya uygun bir şekilde yapılacak olan şelale, 25 metre yüksekliğe, 25 metre genişliğe sahip olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın alanda yapacağı çalışmalarla bölge farklı bir görünüm kazanacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şelale yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlamak için çalışmalarını ivedilikle sürdürürken çalışmalar tamamlandığında çevre düzenlemesi, ışıklandırma ve ağaçlandırma çalışmalarıyla bölge daha güzel bir görünüme sahip olacak.