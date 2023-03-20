Selde 5 kişinin hayatını kaybettiği kavşak trafiğe açıldı

Şanlıurfa'da meydana gelen selde 5 kişinin hayatını kaybettiği Abide Kavşağı, 6 gün aradan sonra yeniden trafiğe açıldı.

Şanlıurfa'da meydana gelen selde Abide Kavşağı alt geçidine dolan sular nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti. Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından belediye ekipleri, alt geçitte temizlik çalışması yaptı. Alt geçit 6 günlük çalışmaların ardından bugün yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.