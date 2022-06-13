Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 20 dakika etkili olan yağış sele neden oldu. Aşırı yağışta sele kapılan karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.

Siverek'te akşam saatlerine doğru başlayan ve 20 dakika süren yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birçok yol ve cadde gölete dönerken, pazar esnafı da zor anlar yaşadı. Aşırı yağışın neden olduğu sel pazar yerinde yaklaşık yarım metre yüksekliğe çıkarken, bir pazarcının karpuzları sele kapıldı. Onlarca karpuzun selde sürüklenmesi ve vatandaşların karpuzları kurtarmaya çalışması cep telefonu ile görüntülendi.

İlçede yağışlar ara ara devam ederken, AFAD ve meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.