Selden etkilenen evler tek tek temizleniyor

Başkan Beyazgül de vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Şanlıurfa'yı vuran sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Sel felaketinden en çok etkilenen noktalardan biri olan Süleymaniye Mahallesi'ndeki hanelerde sürdürülen temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Beyazgül, vatandaşların talep ve önerilerini bizzat dinledi. Evleri balçıkla dolan vatandaşları selin meydana geldiği ilk andan itibaren yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, ilgili daire başkanları ve birim müdürlerine talimat vererek vatandaşların evlerinin bir an önce eski haline getirilmesini istedi.

ŞUSKİ tarafından sel bölgesindeki evlerde yürütülen temizlik çalışmalarını da yakından takip eden Beyazgül'e vatandaşlar teşekkür ederek her zaman yanlarında hissettiklerini aktardı.