Selden etkilenen riskli bölgeler kentsel dönüşüme dahil edilecek

Sel sularının yaklaşık üç metreye ulaşarak çok sayıda ev ve ev eşyasını kullanılamaz hale getirdiği Akabe Mahallesinde devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, tüm sokakları tek tek dolaşarak ev sahipleriyle görüşmeye devam etti.

Sel sonrası temizlik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Kuş, sel sularından temizlenen evlerin deterjanlı suyla yıkanacağını, kurumasından sonra da tüm evlerin iç dış boyasının belediye tarafından yapılacağını söyledi.

Çarpık kentleşmeyi önlemek amacıyla başlattıkları kentsel dönüşüm projelerine büyük önem verdiklerini ve dere yataklarına yakın mahallelerin de kentsel dönüşüm çerçevesinde alınması için planlamalarının devam ettiğini belirten Başkan Kuş, şu anda yaptıklarının geçici bir rahatlatma olduğunu, esas hedefin deprem, sel gibi doğal afetlerden etkilenme riski taşıyan tüm bölgeleri kentsel dönüşüm çerçevesinde ıslah etmek istediklerini vurguladı.

Evlerini temizlemek için uğraşan vatandaşlara da kendilerini yormamalarını, tüm çalışmaların belediye tarafından yapılacağını ifade eden Başkan Kuş, ev eşyası konusunda da selden etkilenen mahalle sakinlerine destek olunacağını dile getirdi.

Selden etkilenen tüm evleri tek tek inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, evleri kullanılamaz hale gelen ev sahipleri ve özellikle kadınlarla yakından ilgilenerek, her türlü sıkıntılarında yanlarında olduklarını söyledi. Eyyübiye Belediyesi çalışanlarının sürekli yanlarında olduğunu ifade edene mahalle sakinleri de duyarlılığından dolayı Başkan Kuş ve tüm ekibine teşekkür ettiler.