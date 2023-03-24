Selden hasar gören bölgelerde üst yapı çalışması

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, selden etkilenen mahallelerde kilitli beton parke onarım çalışmalarıyla yenilediği yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilk günden bu yana sahada olan Haliliye Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, hummalı bir şekilde çalışmaları yürütüyor. Sel nedeniyle etkilenen mahallelerde tahribatı önlemek için canla başla çalışan ekipler, temizledikleri sokakları köpüklü suyla yıkıyor. Selden etkilenen haneler bir yandan da boyanarak ilk günkü görünümüne kazandırılırken yıpranan ve sel nedeniyle bozulan yollar ise kilitli beton parke taşı çalışmalarıyla onarılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından selin vurduğu başta Karşıyaka, Ahmet Yesevi, Sancaktar, Süleymaniye, Devteyşti, Veysel Karani Mahallelerinde çalışmalar yürütülürken, yenilenen yollar yeniden mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Canpolat'ın talimatlarıyla ekiplerin özverili çalışması ile tüm mahallelerde selin izleri silinirken, kilitli beton parke taşı çalışmalarının da periyodik olarak devam edeceği belirtildi.