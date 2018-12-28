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Sele kapılan otomobildeki 3 kişi ahşap merdiven yardımıyla kurtarıldı

Şanlıurfa’da otomobil, yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı.

Şanlıurfa'da otomobil, yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı. Otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından uzatılan ahşap merdiven ile kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da akrabalarının taziyesine giden, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, köprü altında yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı. Boğulmak üzere olan 3 kişi, çevredekiler tarafından uzatılan ahşap merdiven yardımı ile kurtarıldı. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile sudan çıkarıldı.

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