Sele kapılan otomobildeki 3 kişi ahşap merdiven yardımıyla kurtarıldı

Şanlıurfa'da otomobil, yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı. Otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından uzatılan ahşap merdiven ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da akrabalarının taziyesine giden, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, köprü altında yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı. Boğulmak üzere olan 3 kişi, çevredekiler tarafından uzatılan ahşap merdiven yardımı ile kurtarıldı. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile sudan çıkarıldı.