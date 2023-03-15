Selin vurduğu hastanenin yoğun bakım ünitesi boşaltıldı

Şanlıurfa'da sel sularının bastığı Şanlıurfa 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakımı boşaltılırken, hastaneye dolan su ise ekipler tarafından tahliye edildi.

Şanlıurfa'da sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesini su basınca çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi hastaneye yönlendirildi. Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören hastalar hızlı bir şekilde çevre hastanelere sevk edilirken, hastane içerisindeki suyun tahliye edilmesine başlandı.

İtfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor