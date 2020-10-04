İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serin havayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti

Şanlıurfa’da kavurucu sıcakların yerini serin havaya bırakmasıyla birlikte vatandaşlar hafta sonunda Balıklıgöl’e akın etti.

Şanlıurfa'da kavurucu sıcakların yerini serin havaya bırakmasıyla birlikte vatandaşlar hafta sonunda Balıklıgöl'e akın etti.


Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen ve yaz aylarında ortalama hava sıcaklığı 40 derece olan Şanlıurfa'da vatandaşlar serin havanın tadını çıkarıyor. Şanlıurfalılar ve aileleri ile birlikte çevre illerden gelen vatandaşlar, Balıklıgöl'ü geziyor. Dini ve tarihi mekanda gezen vatandaşlar, namaz kılıp dua ediyor. Balıklara yem veren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.