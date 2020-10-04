Serin havayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti

Şanlıurfa'da kavurucu sıcakların yerini serin havaya bırakmasıyla birlikte vatandaşlar hafta sonunda Balıklıgöl'e akın etti.

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen ve yaz aylarında ortalama hava sıcaklığı 40 derece olan Şanlıurfa'da vatandaşlar serin havanın tadını çıkarıyor. Şanlıurfalılar ve aileleri ile birlikte çevre illerden gelen vatandaşlar, Balıklıgöl'ü geziyor. Dini ve tarihi mekanda gezen vatandaşlar, namaz kılıp dua ediyor. Balıklara yem veren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmiyor.