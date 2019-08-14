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Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü’nde serinlemek için giren kişi boğuldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde serinlemek için giren kişi boğuldu.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye 20 kilometre uzaktaki Yaslıca Mahallesi yakınlarından geçen Atatürk Baraj Gölü'nde yaşandı. Serinlemek amacıyla göle giren Halil Ekinci (35) suda çırpınarak gözden kayboldu. Yaklaşık yarım saat sonra çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan sudan çıkarılan Ekinci'nin olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekinci'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemleri sonrası ceset defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ekinci'nin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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