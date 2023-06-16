Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için gölette giren 3 arkadaştan biri boğuldu.

Boğulma olayı ilçeye bağlı Sabancı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddiaya göre, serinlemek için 3 arkadaş su göletine girdi. Bir süre sonra sudan çıkan 2 arkadaş kendileriyle birlikte suya giren arkadaşının çıkmadığını ve suda kaybolduğunu fark etmeleri üzerine durumu ailelerine bildirdi. Mahalle sakinleri olay yerine jandarma ve itfaiyeye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen su altı dalgıç polisleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Dalgıç polislerin arama çalışmaları sonucunda Mustafa Sert'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde boğulan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Mustafa Sert'in cansız bedeni otopsi için Siverek Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.