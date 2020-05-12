Seyahat kısıtlaması kaldırılan Şanlıurfa'da kent girişinde araç yoğunluğu yaşandı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri adıyla bir genelge gönderdi. Genelgeye göre Şanlıurfa dahil 9 ildeki seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Gece saat 24.00 itibariyle yürürlüğe giren genelge sonrası Şanlıurfa giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sabah saatlerinde de devam etti. Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasına gelen araçlarda vatandaşların ateşleri kontrol edildi. Araçtakilerin maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını da kontrol eden polis ekipleri, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguladı.

Çok sayıda araç sürücüsü, seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararından mutlu olduğunu söyledi.