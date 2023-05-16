Seyir halinde bulunan otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil aniden yanmaya başladı.

Olay sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir hailindeyken aniden yanmaya başladı. Yolun kenarına çekilen otomobil, herkesin gözü önünde alev topuna döndü.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri otomobili söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.