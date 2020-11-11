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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Mardin karayolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 F 8220 Opel marka otomobilin motor bölümünde, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini sağ şeride çekerek kaputu açmaya çalıştı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucunda araç tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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