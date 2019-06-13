Seyir halindeki araçtan açılan ateşle ağır yaralandı

Şanlıurfa'da yolda yürüyen yabancı uyruklu kişi, bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu kişiye yoldan geçen bir aracın içerisinden ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan şahıs, yere düştü. Çevredeki vatandaşlar, yerde kanlar içerisinde yatan şahsın yanına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak saldırıyı düzenleyen şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.