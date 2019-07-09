Seyir halindeki otobüs bir anda alev aldı

Şanlıurfa'da seyir halindeki otobüs yokuş yukarı çıkarken yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda yangın çıktı. Araçtan dumanın çıktığını fark eden araç sürücüsü aracı emniyetli bir şekilde park etti. İçerisinde bulunan yolcular ise başka bir araca aktarıldı. Yangın araç içerisinde bulunan yangın tüpleriyle söndürüldü. Arızanın giderilmesi için olay yerine gelen tamirci ustası aracın motor bölümünün onarımını yaptı.

Otobüste çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.