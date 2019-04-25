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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Alev alan otomobili fark eden sürücü, aracı durdurarak yardım istedi. Vatandaşlar yangını söndürebilmek için kovalara doldurduğu suyu aracın üzerine döktü. Yangın tüpü ile yapılan müdahale sonrası kontrol altına alınan yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobilin alev aldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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