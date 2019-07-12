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Seyir halindeki tırın yanma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tır bir anda yanarak alev topuna döndü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tır bir anda yanarak alev topuna döndü.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Viranşehir karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Seyir halindeki bir tır aniden alev aldı. Tırı yolu kenarına park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Zaman zaman patlamaların da olduğu tırdan yükselen alevler kısa sürede aracın her tarafına sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri güçlükle kontrol altına aldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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