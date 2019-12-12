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Seyrantepe gençlik ve kültür merkezine kavuşuyor

Karaköprü Belediyesi Seyrantepe Mahallesinde TOKİ’den devraldığı bir yapıyı gençlik ve kültür merkezine çevirerek hizmete sunuyor.

Karaköprü Belediyesi Seyrantepe Mahallesinde TOKİ'den devraldığı bir yapıyı gençlik ve kültür merkezine çevirerek hizmete sunuyor.


Karaköprü Belediyesi ilçenin yeni ve hızla büyüyen toplu konut bölgesi olan Seyrantepe Mahallesine yeni hizmetler kazandırmaya devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleriyle TOKİ'den devralınan bir yapı değerlendirilerek gençlik ve kültür merkezine çevrilecek.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alanda inceleme yaparken, yapılacak tadilat çalışmalarının ardından en kısa sürede gençlik ve kültür merkezinin faaliyete geçeceğini söyledi. Baydilli, “Seyrantepe mahallemize seçimden önce bir kültür merkezi kazandırma sözü vermiştik. TOKİ tarafından inşa edilen ve kullanılmayan bir yapıyı devraldık ve gerekli çalışmaları yaparak gençlik ve kültür merkezi olarak hizmete açacağız. Buraya gençlerimiz gelerek ders çalışabilecek, çeşitli kurslar ve faaliyetlerle güzel zaman geçirebilecek. İnşallah en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp hizmete açacağız. Kültür merkezimiz şimdiden Seyrantepe mahallemize ve gençlere hayırlı olsun” diyerek kısa süre içinde açılışı yapacaklarının müjdesini verdi.


Bin 180 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 3 bin 500 metrekare alan üzerinde yapılan gençlik ve kültür merkezinin çevresinde oyun parkı ve dinlenme alanı da bulunuyor.

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