Seyrantepe yeni parklarla yeşilleniyor

Karaköprü Belediyesi'nin Seyrantepe Mahallesinde yeşil alan ihtiyacını karşılamak için yaptırdığı 10 bin metrekarelik modern parkta ağaç dikimiyle yeşillendirme çalışması gerçekleştirildi

Hizmetlerinin odağına insanı alan ve insan hayatına yatırım yapan Karaköprü Belediyesi vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin yeni gelişen ve konutlaşmanın arttığı bölgesi Seyrantepe Mahallesi'nde vatandaşların ihtiyacını karşılayacak 10 bin metrekarelik modern parkın yapımını sürdürürken, parkta ağaç dikim çalışması gerçekleştirildi. Seyrantepe'de yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının karşılamak için yapılan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları ve oyun sahaları ile kamelyalar yer alacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli konutlaşmanın ve betonarme yapıların fazla olduğu ilçede yeşil alan oranını artırmak için yeni parklar ve yeşil alanlar yaptıklarını dile getirerek 2021 yılında da ilçedeki yeşil alan ve park sayısını artırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Baydilli, "Karaköprü ilçemiz konutlaşma alanı olması hasebiyle betonarme yapıların çok fazla olduğu bir ilçedir. Seyrantepe Mahallemiz de hem toplu konut alanı hem de yeni yapılaşmanın da arttığı bir mahallemiz olduğu için buralarda yeşil alan, yaşam alanı ihtiyacı oluyor. Biz bu mahallemize son yıllarda büyük ve modern parklar kazandırarak bu ihtiyacı gidermeye çalıştık. Şimdi de yine Seyrantepe mahallemize 10 bin metrekarelik güzel bir park kazandırdık ve ağaç dikimi gerçekleştirdik. Parkın yapımında son aşamaya gelindi ve tamamlandığında çok güzel bir park ve yeşil alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Parkımızın ilçemize, Seyrantepe'ye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede birçok mahallede yeni park, ağaçlandırma ve orta refüj çalışmaları sürüyor.