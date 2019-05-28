Seyrantepe'de vatandaşlara sıra gecesi

Karaköprü Belediyesinin Ramazan aylarının dolu dolu geçirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği Ramazan etkinlikleri kapsamında Seyrantepe Mahallesinde sıra gecesi programı düzenlendi. Etkinlikte önce çocuklar için illüzyon gösterisi yapılırken, daha sonra sıra gecesi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinliğe Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katılım gösterirken, vatandaşlar ve çocuklar Başkan Baydilli'ye yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar sıra gecesi ekibinin şarkılarına eşlik edip doyasıya eğlenirken, vatandaşlara çiğköfte ikramında da bulunuldu. Etkinlikte etkinliğe Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baydilli, "Seyrantepe mahallemiz ilçemizin hızla büyüyen ve gelişen mahallelerindendir ve bizim için gerçekten çok önemli, değerlidir. Biz Seyrantepe'de yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için burada yeni yollar açıyoruz, yeni yeşil alanlar kazandırıyoruz. Bunun yanında fırın eksiğini gidermek adına yeni fırınlar yaptık, bir amfi alanı, pazar ve alışveriş alanı kazandırdık. Yeni dönemde de Seyrantepe mahallemiz için güzel projelerimizi var. Buraya bir kültür merkezi, okuma salonu, yeni parklar kazandıracağız. Tüm yaptıklarımız ve yapacaklarımızla Seyrantepe'yi kalkındırıp herkesin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alan haline getirmek için çalışacağız" dedi.

Baydilli programın ardından vatandaşlarla ve çocuklarla bir süre sohbet edip taleplerini dinlerken, çocukların halı saha talebini geri çevirmeyerek mahalleye bir halı saha kazandırma sözü verdi.