Sıcak asfalt çalışmaları tamamlanıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın merkez ve kırsal mahalleler için başlattığı asfalt atağı tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Canpolat'ın talimatlarıyla yapılan 70 milyonluk asfalt yatırımının ardından çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kırsal mahallelerde asfalt döşeme çalışmalarını etap etap sürdüren ekipler, merkez mahalleleri ise sıcak asfaltla buluşturuyor. Ömrünü tamamlamış ve deforme olan yollar, yapılan altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğünün özverili çalışmasıyla sıcak asfaltla yenileniyor. Bu çerçevede, Başkan Canpolat'ın mahallede yaptığı alan gezisinin ardından sıcak asfalt çalışmaları başlayan Hamidiye Mahallesinde sona geliniyor. Sıcak asfalt çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Mahallede hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri adına Başkan Canpolat'a teşekkür eden Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Demirkol, “Yollarımızda 25 yıllık eski asfalt vardı. Yollar çukurdu, her tarafa tadilat yapıldı. İki hafta önce başkanımız Mehmet Canpolat muhtarlığımıza ziyarete geldi. Mahallemizle, asfaltla ilgili sıkıntılarımızı dile getirdik. Sağolsun 10 gün içerisinde ekip buraya geldi. Şu anda mahallemizin hemen hemen yüzde 60'ı bitti, geri kalanı da yapıyorlar. Allah başkanımızdan bin sefer razı olsun. Biz kendisinden razıyız. Şuana kadar hiçbir eksiğimiz kalmadı. Mahallem adına başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise sıcak asfalt ve sathi kaplama asfalt çalışmalarının mahallelerde etap etap devam edeceği kaydedildi.