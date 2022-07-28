Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi

Şanlıurfa'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi üzerine, çocuklar yasağa aldırmadan süs havuzlarında serinledi.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi üzerine, çocuklar yasağa aldırış etmeden süs havuzlarında ve parklardaki fıskiyeler altında serinlemeye çalıştı. Girilmesi tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzuna atlayan çocukların canlarını tehlikeye attığı görüldü.

Vatandaşlar sıcak havadan korunmak için parkları tercih ettiklerini belirterek, günün büyük bölümünü ağaç gölgesinde geçirdiklerini söyledi.