İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinlemesi

Şanlıurfa’da sıcak havadan bulanan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi.

Şanlıurfa'da sıcak havadan bulanan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi.


Hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'ndeki süs havuzlarında serinleyen çocuklar, vatandaşların uyarılarını da dikkate almadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.