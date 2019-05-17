Sıcaktan bunalan vatandaşlar camilerde serinliyor

Şanlıurfa'da sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar camilerde ve gölgelik alanlarda serinliyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 36 dereceyi gördü. Sıcak havada oruç tutan vatandaşlar, parklara ve camilere akın etti. Sıcak havadan korunmak için klimalı camilerde ve yeşil alanlarda serinleyen vatandaşların ilk tercihi ise Balıklıgöl'deki gölgelik alanlar ve camiler oldu.