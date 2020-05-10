Şanlıurfa'da dün gece başlayan şiddetli rüzgar, güneş enerjisi panellerini devirdi.

Şanlıurfa'da dün gece başlayan şiddetli rüzgar sabaha kadar etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde etkisini arttıran rüzgar binaların çatısındaki güneş enerjisi panellerini de devirdi. Haliliye ilçesi Dağeteği Mahallesi'nde bir binanın üstündeki güneş enerjisi paneli büyük bir gürültüyle devrildi. Sesi duyan apartman sakinleri, çatıya çıktıklarında devrilen panelle karşılaştı.