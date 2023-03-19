Şiddetli yağmur ve sele aldırış etmeden hortumla çanak anten yıkadı

Şanlıurfa'da şiddetli yağmur nedeniyle sel bölgesinde çalışanlar tahliye edilirken bir vatandaşın hortumla çanak anten yıkaması dikkatlerden kaçmadı.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde başlayan dolu yerini şiddetli yağmura bıraktı. Selin vurduğu bölgelerden biri olan Karakoyun Deresi'nin çevresindeki mahallelerde çalışan personel, hemen tahliye edildi. Kısa sürede yükselen sular daha önceden temizlenen bazı ev ve işyerlerini bastı.

Yağmur altında hortumla çanak anteni yıkadı

Şiddetli yağmur ilginç görüntülerin de oluşmasına neden oldu. Ekipler bölgeden çıkmadan önce evleri kontrol ederek içeride vatandaş olup olmadığına baktı. Evlerinde olan vatandaşlar kepçelerin ağzına bindirilerek suyun içerisinden geçirildikten sonra güvenli bölgelere götürüldü. Şiddetli yağmur ve yükselen sulara aldırış etmeyen bir vatandaş da eline aldığı hortumla yağmurun altında çamura bulanan çanak anteni yıkadı. Sepekli motosiklete binen iki kişi de suların arasından geçerek güvenli bölgeye geçti. Askeri araç da vatandaşlara sıcak lahmacun dağıttı. Karakoyun Deresi'nde de su seviyesi yükselirken akıntının şiddeti arttı. Yaklaşık yarım saat süren yağmur, selin etkili olduğu alanda göle neden oldu.