Şifa arayan bu pazara gidiyor

Şanlıurfa'da korona virüsle birlikte sonbahar aylarında belirtilerini gösteren grip ve nezle gibi hastalıklara karşı korunmak isteyen vatandaşlar, Attar Pazarı'na akın ediyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Şanlıurfa'daki aktarlarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Kış aylarının habercisi olan sonbaharla birlikte soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, Haşimiye Meydanı'nda bitkisel ürünlerin satıldığı Attar Pazarı'nın yolunu tutuyor. Pandemi süreciyle birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara bitkisel çözüm arayan vatandaşlar en çok ıhlamur, zencefil, zerdeçal, havlıcan, hatmi çiçeği, tarçın, narçiçeği, ada çayını tercih ediyor.

“Mevsimsel değişikliklere karşı bitkisel ürünler zırh gibidir”

Mevsimsel geçişlerde bağışıklık sisteminin korunması için bitkisel ürünlerin kullanılması gerektiğini belirten aktar Mehmet Dişioğlu, “Mevsimsel geçişlerde vücut direnci düşer. Bağışık sistemimizi yükseltmek için kuşburnu, iğne gülü, karışık bitkiler vitamini, zencefil, kekik, papatya, adaçayı, zerdeçal ve karabaş bitkisel ürünleri özellikle vatandaşlarımıza bu mevsimde yaşanan nezle ve grip gibi hastalıklara karşı tavsiye ediyoruz. Mevsimsel değişikliklere karşı bitkisel ürünler bir zırh gibi barikat oluşturuyor” dedi.

“Pandemi sürecinde bağışıklık sisteminin korunması gerekiyor”

Aktar Ahmet Yavuz ise pandemiye dikkat çekerek, “Sonbaharın gelmesiyle birlikte nezle, grip gibi hastalıklar oluşabiliyor. Kışa hazırlanmak için bitkisel ürünleri tavsiye ediyoruz. Bağışıklık sistemini korumak gerek. Grip olmak kötü bir şey değil ama pandemi sürecinde olduğumuz için bağışıklık sistemimizi korumamız gerekiyor. Sonbahar aylarında insanlar bitkisel çaylara rağbet gösteriyor. Bitkisel çay olarak kuşburnu, zerdeçal ve zencefil tavsiye ediyoruz. İnsanlar bağışıklık sistemini korumak için bitkisel ürünler kullansa, korona virüse karşı biraz olsun etkili olabilir” ifadelerini kullandı.