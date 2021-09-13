Ödülü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın adına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın “Temiz çevre, temiz gelecek” sloganıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü, Birleşmişler Milletler Kalkınma Programı ile Sıfır Atık Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında açılan Sıfır Atık Marketi, vatandaşların geri dönüşümde kullanılacak ürünleri getirip, temizlik malzemesi aldığı bir adrese dönüştü. Bir dergi tarafından da, her yıl yapılan proje oylamalarında Sıfır Atık Market de yer aldı. Halk oylamasıyla yapılan yarışmada, Sıfır Atık Market ödüle layık görüldü.

Malatya'da bir otelde düzenlenen ödül törenine TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve belediye başkanları katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın, Belediye Meclis Üyesi Ali Veziroğlu'nun vefatı dolayısıyla katılamadığı ödül töreninde, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, Milletvekili Hüseyin Yayman'dan ödülü aldı.