Silahla ateş ederek durdurdukları araçtan 40 bin lirayı çalarak kayıplara karıştılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki araç silahlı saldırıya uğradı, silahlı saldırıyı yapan kişi veya kişiler arabada bulunan 40 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay Siverek- Viranşehir karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere ve silahlı saldırıya uğrayan vatandaşın iddiasına göre, kırsal mahallelerde ki vatandaşlardan tahsil ettiği paralarla aracıyla seyir halinde bulunan ziraat mühendisi E.G, Siverek-Viranşehir karayolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırı sonucu hasar alan aracını yol kenarında bırakıp, olay yerini terk eden E.G, telefonla jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, saldırıya uğrayan E.G, jandarmaya olay ile ilgili ifade verdi. E.G,' saldırıya uğradıktan sonra aracını terk ettiğini, daha sonra aracının yanına döndüğünde araçta bulunan 40 bin lirasının olmadığını fark ettiğini' belirtti

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırıya uğrayan aracın çeşitli yerlerine av tüfeği saçmalarının isabet ettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.