Silahla banka soyan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da girdiği bankada görevlileri silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 13 bin lirayı alıp kaçan zanlı, polisin yaklaşık 100 iş yerine ait güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce yaşanan olayda kar maskesi takan bir kişi, Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki bir banka şubesine gitti. Banka çalışanlarını silah zoruyla etkisiz hale getiren kar maskeli soyguncu, bir miktar parayı da alarak kayıplara karıştı. Olay yerinde ve çevrede inceleme yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğine bağlı polisler, bir hafta içerisinde yaklaşık 100 iş yerine ait güvenlik kamerası kaydını inceledi. Yapılan inceleme neticesinde soyguncunun İ.E. olduğu belirlendi. Şahsın kaldığı yeri tespit eden polisler operasyon düzenledi. Operasyonda İ.E. isimli şahıs gözaltına alınırken çaldığı paralar ise bir çanta içerisinde samanlıkta bulundu.

Çaldığı para ve suç aletlerine ulaşıldı

Çanta içerisinde yapılan incelemede, banka güvelik görevlisine ait 1 adet 9 mm tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjöre basılı 2 adet mermi, soygun sırasında şüphelinin kullandığı 1 adet 9 mm tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör ile 12 mermi, bankadan gasp edildiği değerlendirilen 12 bin 30 lira, soygun sırasında kullanılan 1 adet siyah renkli kar maskesi ile soygun sırasında kullanılan 1 adet siyah sırt çantası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.