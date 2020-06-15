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Silahlı iki kişi kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde motosikletle geldikleri kuyumcu dükkanını silahla soymaya çalışan 2 zanlı, iş yeri sahibinin de silahla karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosikletle geldikleri kuyumcu dükkanını silahla soymaya çalışan 2 zanlı, iş yeri sahibinin de silahla karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan (Aligör) kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre motosikletle kuyumcu dükkanına gelen 2 şahıs, silahla kuyumcuyu soymaya kalkıştı. İş yeri sahibinin de karşılık vermesi üzerine silahlarını atan şahıslar, geldikleri motosiklete binerek kaçtı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Soyguncuları iş yerinden herhangi bir şey alamadıkları belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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