İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıda ölenlerin Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat Mehmet Ali Elvan olduğu öğrenildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili çalışma sürüyor.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.