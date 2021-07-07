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Silahlı saldırıya uğrayan emlakçı öldü

Şanlıurfa’da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede emlakçılık yapan İbrahim Aslan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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