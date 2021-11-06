Silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesinde meydana geldi. Ayakkabı satıcısı esnaf Celal Atlı (62), sabah saatlerinde dükkanında çalıştığı sırada kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan Atlı, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Atlı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.