Simülasyon tırında afet eğitimi

İlçenin Hürriyet Caddesi üzerinde kurulan Simülasyon tırında ‘Afet Risklerine Karşı Hep Birlikte' sloganıyla vatandaşlara deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatılıyor. Simülasyon tırında vatandaşlara ve öğrencilere deprem riskini en aza indirmek için eğitimlerin devam ettiğini belirten Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Şefi Erkin Dayı şunları kaydetti. ‘'İçişleri Bakanlığımız tarafından 2021 yılının Afet Eğitim yılı ilan etmesiyle birlikte bizde Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak Şanlıurfa ve 13 ilçemizde eğitimlerimizi sürdürüyoruz, bugün Siverek ilçemizde kurduğumuz Simülasyon tırında gelen vatandaşlarımız deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri anlatarak uygulamalı olarak eğitim verdik. Şanlıurfa ve ilçelerinde 1 milyon 300 bin kişiye ulaştık, uygulamalı olarak farkındalık eğitimlerimize devam ediyoruz'' dedi.

Eğitim Şube Şefi Erkin Dayı, ‘'Eğitimlere katılım sağlayan vatandaşlara eğitimin ardından deprem anı ve sonrasında gerekli broşürlerin ve malzemelerin yer aldığı deprem çantasını da hediye ettiklerini'' söyledi.

Siverek'te kurulan Simülasyon Tırına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.