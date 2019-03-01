Sinan Ateş, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atandı.

29 temmuz 2016 yılında Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Sinan Ateş, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atandı. Ateş döneminde Viranşehir Şanlıurfa genelinde üniversiteye en çok öğrenci gönderen ilçe oldu. Ayrıca yapmış olduğu çalışmalarla Viranşehir'deki bir çok okula beyaz bayrak kazandıran Sinan Ateş döneminde bursluluk sınavlarında önceki yıllara göre yüzde 35‘lik bir artışın gerçekleştiği belirtildi. Başlatılan okuma yazma seferberliği ile ilçe merkez ve kırsal mahallelerinde okuma yazma oranının büyük oranda arttırıldığı dile getirildi. Halkın şikayetlerine daha hızlı çözüm bulmak adına ilçe milli eğitim müdürlüğü adına Whatsapp ve bip ihbar hattı oluşturuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurduğu Eğitim Gücüspor Klubü ile futbol, futsal, voleybol, masa tenisi gibi spor dallarında bir çok başarı elde edilirken halter dalında Türkiye Şampiyonluğu elde edildi.

İlçede eğitim alanında bir çok yenilik yapan Ateş, Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atandı.