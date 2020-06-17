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Sınav öncesi öğrencilere moral

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, cumartesi günü LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.


Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Giriş Sınavına (LGS) girecek öğrencileri evlerinde ziyaret ederek deneme sınavı kitapçıkları ile hijyen seti hediye etti, başarılar diledi. Yalçınkaya, “Ben görevim icabı çocuklarımın geleceğine katkı yapmakla kendimi sorumlu hissediyorum. Zira eğitimin telafisi yoktur. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız dünya standartlarında bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Bu gençlere sahip çıkacağız her türlü maddi ve manevi, kitap desteği vereceğiz ki bu çocuklar bir yerlere gelsinler onlar buranın kaderini değiştirecek. Akçakale'yi değiştirecek onlar bu insanların bu makus talihini yenecek ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Yalçınkaya'ya başaracaklarını sözünü veren öğrenciler, ziyaret için teşekkür etti.

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