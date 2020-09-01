Sınava hazırlanan 100 öğrenciden 33'ü üniversiteli oldu

Eyyübiye'de faaliyet gösteren Kitap Otağı'nda üniversite sınavlarına hazırlanan 100 öğrenciden 33'ü üniversiteye yerleşmeye hak kazandı.

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından etüt merkezine dönüştürülen Kitap Otağı'nda üniversite sınavlarına hazırlanan 100 öğrenciden 33'ü üniversiteye yerleşmeye hak kazandı. Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağında maddi durumları iyi olmayan gençlere yönelik başlatılan aktiviteler devam ediyor. Gençliğe ve gençlere büyük önem veren Eyyübiye Belediyesi'nin öğrencilere yönelik düzenlediği kurslara ilgi oldukça yoğun oldu. Etüt merkezi yetkilileri özellikle pandemi döneminde öğrencilere evlerinde ulaşıp, hem kaynak desteğinde bulunmaya devam etti hem de öğrencilerin moral ve motivasyonları için çeşitli aktiviteler düzenledi.

Kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Kuş'a teşekkür eden öğrenciler, “Başkanımız Mehmet Kuş'a ve Eyyübiye Belediyesine teşekkür ederiz. Sağ olsun Başkanımızın talimatlarıyla Kitap Otağında sınavlara hazırlandık. Bizlere her türlü imkanlar sunuldu. Allah kendilerinden razı olsun” ifade ettiler.