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Sınır hattında çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu olan Rasulayn’da çıkan ve Türkiye tarafına sıçrayan tarla yangını söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu olan Rasulayn'da çıkan ve Türkiye tarafına sıçrayan tarla yangını söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde Türkiye sınırına yakın bölgede ekili arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sınır hattına sıçradı. Bunun üzerine demiryolları hattını da içerisine alan bölgede yangın çıktı. Tutuşan kuru otlar ve çalılar itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülerek yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı. Yangını söndürme çalışması esnasında askerler sınır hattında geniş güvenlik tedbiri aldı.

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