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Sınır hattında güneşin tadını çıkardılar

Şanlıurfa’da soğuk ve yağışlı geçen havanın ardından vatandaşlar sınır hattında güneşin tadını çıkardı.

Şanlıurfa'da soğuk ve yağışlı geçen havanın ardından vatandaşlar sınır hattında güneşin tadını çıkardı.


Tüm yurtta kış mevsimi etkili bir şekilde sürerken, Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de güneş sıcak yüzünü gösterdi. Güneşin sıcak yüzünü fırsat bilen vatandaşlar, yeşil alanlara ve ev önlerine güneşlenmeye çıktığı görüldü. Barış Pınarı Harekatı ile güvenli bölgeye dönüşen Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'ta da havaların güneşli olması, sınır hattında hareketlendirdi. Bazı Suriyeli vatandaşlar, Akçakale Gümrük kapısında ülkelerine geri dönüş için kapıda onay bekledikleri görüldü.


Parkta arkadaşları ile güneşlenen vatandaşlardan Ali Üzmez, "Sabahları çok soğuk oluyor, dışarıda oturamıyoruz. Bugün hava güneşli, arkadaşlarla güneşli havanın keyfini çıkarıp muhabbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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