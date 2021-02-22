Sınır kapısında güvercin kaçakçılığı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçmeye çalışan kamyonun damperinin altındaki özel bölmede 6 güvercin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısına gelen kamyon, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi. Kamyonun damperini kaldırarak alt kısımda inceleme yapan ekipler, özel bölmeye gizlenmiş 6 güvercin ile kıyafet ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.