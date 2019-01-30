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Sınıra askeri iş makinesi sevk edildi

Suriye’nin sınır komşusu olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gelen dev boyuttaki askeri iş makinesi, sınır birliklerine gönderildi.

Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen dev boyuttaki askeri iş makinesi, sınır birliklerine gönderildi.


Trafik polisi eskortluğunda askeri tırın taşıdığı iş makinesi Ceylanpınar şehir merkezinden geçerek vatandaşların meraklı bakışları altında TİGEM Ceylan Kapı istikametine doğru yol aldı. Askeri tırın Suriye sınırında bulunan askeri birliklerde görev yapacağı iddia edildi.

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