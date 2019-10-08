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Sınıra komando birlikleri sevk edildi

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.


Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi. Otobüslerle ilçeye gelen birlikler, 3. Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

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