Sınırda dikkat çeken detay

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinde sınıra yakın bazı evlerin etrafı toprakla kapatılarak mevzi yapıldı. Terör örgütünün toprakla kapattığı evlerin, Türkiye tarafından sınıra örülen güvenlik duvarındaki kapıların karşısında olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna düzenlenecek terör operasyonunun birkaç gün içinde başlayacağı yönündeki açıklamasının ardından sınırda dikkat çeken detaylar gözlendi. Terör örgütü PYD/YPG'nin, sınıra örülen güvenlik duvarında Türkiye tarafından yapılan acil giriş ve çıkış kapılarının karşısındaki evlerin etrafını toprakla kapatarak mevziye dönüştürdüğü görüldü. Yerel kaynaklar, terör örgütü üyelerinin mevziye çevrilen evlere tünellerden gidip geldiklerini belirtti.