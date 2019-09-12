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Sınırda helikopter hareketliliği

ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde müşterek olarak gerçekleştirildiği hava devriyesinin 4’üncüsü yapılıyor.

ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde müşterek olarak gerçekleştirildiği hava devriyesinin 4'üncüsü yapılıyor. İkisi Türk, ikisi ise ABD'ye ait olan 4 helikopter devriyeye katılıyor.


ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalıştığı Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye ve ABD'ye ait helikopterler müşterek hava devriyesi gerçekleştiriyor. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığında bekleyen 2 Türk helikopteri, PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinden gelen 2 ABD helikopterine eşlik ederek sınırda devriye görevine başladı.

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